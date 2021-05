Consiglio convocato a Barberino Tavarnelle, si parla della Deta

Si terrà in videoconferenza la seduta straordinaria del Consiglio comunale aperto al pubblico che la presidenza del Consiglio Comunale di Barberino Tavarnelle ha convocato per giovedì 20 maggio alle ore 20:30. Al centro della discussione la questione relativa allo sviluppo del ciclo produttivo della distilleria Deta, situata nella zona industriale della Zambra e alle prospettive della zona.

"Come avevamo previsto, nei tempi e nelle modalità concordate in conferenza capigruppo, - dichiara il Presidente del Consiglio Comunale Francesco Grandi - il Consiglio comunale terrà una seduta straordinaria aperta alla discussione sulla complessa questione della Deta, con i contributi e gli interventi delle parti consiliari e dei cittadini, seduta che si svolgerà in base alle regole del dibattito consiliare e che mi auguro sarà utilizzata da tutte le parti in modo appropriato al confronto in un contesto istituzionale". Al Consiglio comunale aperto l'amministrazione comunale ha invitato gli enti e i soggetti competenti che hanno un ruolo attivo nella questione tra cui Regione Toscana, Arpat e ASL. Il link per accedere alla seduta è il seguente: https://global.gotomeeting.com/join/771250341.

Fonte: Comune di Barberino Tavarnelle - Ufficio stampa