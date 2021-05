Di corsa contro le mafie: la "nuova" Passeggiata della Legalità a Scandicci

Domenica 23 maggio, va in scena la Passeggiata della Legalità “Di corsa contro le mafie”, con partenza libera dal Parco di via Masaccio a Vingone dalle 8,30 alle 9,30.

Rispetto agli anni scorsi, data la particolarità del periodo, la Passeggiata della Legalità cambia periodo, modalità e luogo di partenza, e riguarda solo la passeggiata non competitiva di 6 chilometri aperta a tutti, con un percorso collinare e pedecollinare non difficoltoso che segue le direttrici via di Triozzi, via di Triozzi Basso, via delle Prata (via di Triozzi a salire fino al convento, per poi proseguire lungo via Triozzi Basso e a scendere via delle Prata). L’iniziativa, organizzata nel rispetto delle norme anticovid e prevede l'obbligo mascherina.

Nei giorni precedenti sarà possibile acquistare le magliette della Legalità (8 euro, il ricavato va a sostegno del Fondo Essere e delle Scuole per i progetti sulla legalità), sabato 15 e sabato 22 maggio dalle 9 alle 13 al Gingerzone in piazza Togliatti, sempre al Gingerzone mercoledì 19, giovedì 20 e venerdì 21 maggio dalle 17,30 alle 19,30, mentre domenica 23 maggio in occasione della Passeggiata direttamente al Parco di via Masaccio dalle 8 alle 13.

La Passeggiata della Legalità è organizzata dal Comune di Scandicci, dalla Città Metropolitana di Firenze, da Libera, dalle tre associazioni dei genitori degli Istituti comprensivi scolastici cittadini Rossella Casini, Altiero Spinelli e Vasco Pratolini, e dall’associazione Asd podistica il Ponte di Scandicci che cura l’organizzazione dell’intera manifestazione.

Per informazioni consultare la pagina Facebook Libera la tua terra o scrivere all'indirizzo mail ilponteprogettolegalita@gmail.com .

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa