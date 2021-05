Giornate FAI di Primavera: a Montecatini protagonista la Stazione di Piazzale Italia

Sabato e Domenica tornano le Giornate FAI di Primavera

A Montecatini l’iniziativa è dedicata alla Stazione Ferroviaria di Piazzale Italia e ha in programma la visita in esclusiva di sale d’attesa chiuse al pubblico e di vetture che hanno fatto la storia del trasporto ferroviario.

Anche quest'anno in 300 città italiane si apriranno 600 ville, parchi storici, giardini , residenze, castelli, orti botanici e luoghi che sveleranno ai visitatori spazi sorprendenti, vicini a noi eppure sconosciuti ai più, tutto nel rispetto delle norme di sicurezza sanitaria e con prenotazione obbligatoria dal sito www.giornatefai.it.

La manifestazione di punta del FAI, accolta sempre con tanta partecipazione, quest'anno sarà ancora di più da non perdere per i tanti italiani che amano stupirsi delle bellezze nascoste del nostro paese. Il gruppo FAI Valdinievole, dalla sua nascita nell'ottobre 2019, ha continuato a lavorare con la sua rete di volontari appassionati e innamorati del nostro territorio e sarà presente con 2 aperture eccezionali, di cui una a Montecatini e l’altra a Pescia, a Villa Magnani.

L’edizione 2021 delle Giornate Fai di Primavera a Montecatini Terme, come sempre patrocinata dal Comune, è dedicata alla Stazione Ferroviaria di Piazzale Italia e si svolgerà nelle giornate di sabato 15 e domenica 16 maggio dalle ore 9.30 alle ore 18.00.

Inaugurata il 4 agosto 1937, la stazione rappresenta uno dei primi esempi di interior design di quel periodo e fu progettata nei primi anni trenta da Angiolo Mazzoni, Capo Ufficio Progetti del Ministero delle Comunicazioni. Le bellissime sale d'attesa di 1a, 2a e 3a classe, rimaste a lungo chiuse, sono state oggetto di un accurato restauro insieme allo storico ufficio del Capostazione.

Grazie alla disponibilità della Fondazione FS, custode e grande gestore del Patrimonio storico delle FS Italiane, i partecipanti, accompagnati dai volontari narratori del FAI e dagli Apprendisti Ciceroni dell'Istituto Alberghiero Martini della città termale, potranno vedere queste sale aperte per la prima volta in esclusiva per i visitatori FAI, e, sempre in esclusiva, potranno ammirare 4 modelli di vetture che hanno fatto la storia del trasporto ferroviario e che saranno parcheggiate su un binario della stazione: una locomotiva elettrica anni '40, una carrozza passeggeri anni '40, una carrozza anni '30 e un bagagliaio anni '30, esempi di stile e tecnologia italiana che ci riporteranno indietro nel tempo.

Il FAI ricorda che le l’iniziativa è anche un importante momento per la raccolta fondi, fondi che permettono alla Fondazione di perseguire la sua missione di valorizzazione e tutela del patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese.

In questo periodo particolarmente delicato il Fondo Ambiente Italiano invita i visitatori a sostenere ancora una volta le sua mission, iscrivendosi online alle visite con una donazione obbligatoria del valore minimo di 3 € e sottoscrivendo l'iscrizione annuale via web o durante la manifestazione.

I posti disponibili saranno limitati e le visite sono sottoposte alle norme di contenimento della pandemia. Tutte le aperture e le relative informazioni per prenotare le visite sono disponibili nel sito www.giornatefai.it.

Attivi anche i canali social Instagram e Facebook per accedere a contenuti esclusivi e curiosità.

Fonte: Comune di Montecatini Terme - Ufficio Stampa