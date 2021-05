Giubileo per la difesa della vita, la celebrazione del vescovo di Pistoia in Cattedrale

Riprendono a Pistoia gli appuntamenti per l’anno giubilare. Domani, alle 18 in Cattedrale, il vescovo Fausto Tardelli celebrerà il Giubileo per la difesa della vita. L’appuntamento è organizzato dal Movimento per la vita di Pistoia e Quarrata, in collaborazione con la Diocesi di Pistoia e varie realtà della consulta delle aggregazioni laicali. Saranno presenti anche rappresentanti delle aggregazioni laicali toscane e delle istituzioni civili.

La celebrazione intende sottolineare il valore di ogni esistenza, dal concepimento alla sua morte naturale, attraverso la preghiera e la testimonianza cristiana. Come ha affermato recentemente Papa Francesco: «La cultura della vita è patrimonio che i cristiani desiderano condividere con tutti. Ogni vita umana, unica e irripetibile, costituisce un valore inestimabile. Questo va annunciato sempre nuovamente, con il coraggio della parola e delle azioni». Il Giubileo di sabato 15 sarà l’occasione per attingere in forma comunitaria, attraverso l’esperienza della misericordia di Dio, la grazia e la forza necessarie a questo compito.

La partecipazione sarà possibile a tutti i fedeli nei limiti della capienza prevista dalla Chiesa Cattedrale secondo le norme di sicurezza anti Covid.

Domenica, Solennità dell’Ascensione, il vescovo Tardelli presiederà la messa pontificale alle ore 18 in Cattedrale.

Fonte: Diocesi di Pistoia - Ufficio Stampa