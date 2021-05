I carabinieri di Montevarchi sventano un furto e una truffa on-line

Doppio successo da parte dei Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Valdarno, i quali sono riusciti a risolvere brillantemente un caso di furto e un altro inerente a una truffa on-line avvenuti nel comune di Montevarchi.

Nel primo caso, al termine di una dimostrazione all’aperto di arti marziali tenutasi qualche giorno fa, uno dei partecipanti si è accorto che, dal proprio borsone, era sparito il portafoglio. L’uomo ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri di Montevarchi, ammettendo però che si potesse trattare di un semplice smarrimento; tuttavia, i membri dell’Arma, esaminate le circostanze della “sparizione”– la dimostrazione di arti marziali, avvenuta in una delle piazze cittadine più grandi del popoloso centro valdarnese – hanno subito ipotizzato che non si trattasse di semplice disattenzione quanto di un vero e proprio furto.

I militari, quindi, hanno avviato un’indagine lampo, basata sulle testimonianze di chi aveva partecipato o assistito alla dimostrazione e sull’analisi delle immagini riprese dalle telecamere presenti sulla piazza e nelle vie circostanti. Tanta tenacia ha infine premiato: la visione delle immagini ha consentito di individuare il ladro, un uomo con alle spalle diversi precedenti per furto. I Carabinieri di Montevarchi, dunque, lo hanno denunciato in stato di libertà per furto aggravato.

Nello giro di poche ore, poi, i Carabinieri di Montevarchi sono riusciti a chiudere anche un’altra delicata indagine, il cui successo ha premesso di contrastare ancora una volta la piaga delle truffe online. In questo frangente, gli investigatori si sono trovati di fronte a un modus operandi abbastanza “ricorrente”: il truffatore ha infatti contattato la sua vittima, manifestando un falso interesse per un annuncio pubblicato.

Dopo una veloce contrattazione, il truffatore - residente nel bresciano, con alle spalle svariati precedenti per analoghe frodi - ha dichiarato la propria intenzione di acquistare l’oggetto, confermando che avrebbe effettuato un pagamento con bonifico e facendosi dare le coordinate bancarie. A quel punto, ha inviato all’ignaro venditore una contabile di bonifico falsa, affermando di aver per errore pagato una cifra molto superiore a quella pattuita, e chiedendo quindi di riavere indietro la differenza che ammontava a svariate centinaia di euro.

La vittima ha prontamente bonificando la somma “in eccesso” al truffatore e si è accorta del raggiro solo diversi giorni dopo, quando sul proprio conto corrente il bonifico del sedicente acquirente non è mai arrivato. Dopo l’amara scoperta, si è rivolta ai Carabinieri di Montevarchi: i militari, dopo una serie di accertamenti elettronici e bancari, hanno ricostruito tutta la vicenda e denunciato in stato di libertà “l’acquirente disonesto” per truffa aggravata.