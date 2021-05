Immobile al piano terra del municipio, asta a Scandicci

Il Comune di Scandicci ha pubblicato una gara pubblica per l'affidamento in locazione dei locali al piano terra del Palazzo Comunale, in piazzale della Resistenza; nello spazio è prevista la possibilità di esercitare attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, con prevalenza a bar (in sede di offerta potranno essere proposte anche altre attività in conformità con l’attuale normativa urbanistico-edilizia, subordinate all’espressa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale). L’unità immobiliare è costituita da un locale per la vendita commerciale al pubblico, un locale predisposto per uso cucina di esercizio commerciale, un locale per uso magazzino dispensa, disimpegni e due servizi igienici, di cui uno accessibile a portatori di handicap (consistenza mq. 101, superficie catastale mq. 95, oltre ad eventuale futuro ampliamento – opzionale - per complessivi mq. 45 circa, e magazzino interno di circa mq. 12,00, da realizzare a cura del soggetto aggiudicatario). Le scadenza per la presentazione delle offerte è fissata a giovedì 24 giugno 2021. Il Bando d’asta nella sezione Bacheca del sito web del Comune di Scandicci .