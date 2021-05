'Incontri intorno ai libri', a Cerreto prosegue il ciclo di dirette online con "Il coraggio delle cicatrici"

Proseguono gli incontri del ciclo “Incontri intorno ai libri. Appuntamenti on line con gli scrittori”, promosso dall’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi e dalla Biblioteca “Emma Perodi”.

Martedì 18 Maggio alle ore 18,30 in diretta facebook sulla pagina della Biblioteca “Emma Perodi”, il Sindaco Simona Rossetti incontra Maria Luisa Iavarone per parlare del libro “Il coraggio delle cicatrici”.

Nel libro Maria Luisa Iavarone racconta in prima persona l’accoltellamento di suo figlio Arturo da parte di quattro ragazzi minorenni nel 2017 a Napoli.

Nel volume “Il coraggio delle cicatrici ” l’autrice, mamma e pedagogista racconta la sua storia e quella di Artuto descrivendo le cicatrici ma anche le opportunità della battaglia sociale avviata.

Maria Luisa Iavarone è professore ordinario di Pedagogia generale e sociale presso il dipartimento di Scienze Motorie e del Benessere dell’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”. In campo pedagogico e educativo ha scritto oltre 150 articoli su rivista ed è autrice di numerose monografie e interventi in saggi. E’ presidente e fondatrice dell’Associazione culturale ARTUR-Adulti Responsabili per un Territorio Unito contro il Rischio.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa