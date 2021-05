Lotta alle discriminazioni: l'assessora Nardini a Firenze e a Lucca

Saranno due gli appuntamenti in favore della promozione della cultura dei diritti e del contrasto all’odio e alle discriminazioni che vedranno domani la partecipazione dell’assessora alle politiche di genere della Regione Toscana Alessandra Nardini.

L’assessora sarà alle 15.30 in piazza Santissima Annunziata a Firenze per “Non un passo indietro”, sit-in organizzato dal mondo dell’associazionismo toscano lgbtqia+ per chiedere l’approvazione definitiva del Ddl Zan “senza ulteriori sotterfugi, ostruzionismi o falsità”.

Alle 18.30, Nardini sarà invece a Lucca per l’inaugurazione in piazza Grande della prima panchina arcobaleno che il Comune, assieme a numerose associazioni del territorio, ha voluto in occasione della giornata mondiale, il prossimo 17 maggio, contro omofobia, bifobia e transfobia.

“La battaglia per i diritti e la lotta alle discriminazioni e alle violenze - afferma l’assessora Nardini - è un tema cruciale del nostro presente e la Toscana è stata e continua ad essere in prima fila. Lunedì prossimo celebreremo la giornata mondiale contro omofobia, bifobia e transfobia. Dalla Toscana è partito un appello corale affinché si approvi finalmente il Ddl Zan, una legge di civiltà che renderà il nostro Paese più libero e più giusto”.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa