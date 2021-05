Nottilucente a San Gimignano, crowdfunding per sostenere la creatività

Torna Nottilucente, la festa della cultura di San Gimignano che si terrà sabato 26 giugno, per le vie e le piazze del comune. L'associazione Culture Attive in collaborazione con il Comune di San Gimignano e altri 13 partner, ha lanciato una campagna di crowdfunding sulla piattaforma eppela (eppela.com/nottilucentex) per permettere a cittadini, amici, aziende e commercianti di poter contribuire in maniera diretta alla realizzazione di progetti artistici che daranno spazio alla giovane creatività e a visioni inusuali all'interno della manifestazione.

Come un tempo i mecenati erano i fondamentali sostenitori di sogni artistici che hanno cambiato in alcuni casi le sorti della storia italiana, anche oggi è possibile scoprire e aiutare creatività brillanti accompagnandole e sostenendole nel loro cammino.

Quest'anno Nottilucente San Gimignano affronterà il tema dell’adolescenza come “rEVOLUZIONE”: una parola potente che assume in sé molte sfaccettature ma che vuole e deve essere proiettata anche all’attualità più stringente: una rivoluzione che è quella dell’età di passaggio dall’infanzia all’essere adulti e, insieme, un’evoluzione, una crescita umana, personale e collettiva, una presa di coscienza a un anno dallo scoppio della pandemia.

Gli artisti, le associazioni, i musicisti, i poeti, gli stessi cittadini coinvolti nella festa di San Gimignano, parleranno di “rEVOLUZIONE” facendo brillare questo planisfero di significati con i linguaggi dell'arte.

Sabato 26 giugno dalle 5 del pomeriggio fino al tramonto vogliamo vedere una rEVOLUZIONE giovane e potente per le nostre strade: installazioni video-fotografiche, rappresentazioni teatrali, performance, musica, dj e vj set, live musicali, passeggiate poetiche, salotti all’aperto, mostre, laboratori per bambini.

Vogliamo ascoltare le letture magiche e recitate di Maurizio Monte e Gentilgesto, le sonorità e le splendide voci di Accademia dei Leggieri, del Coro Polifonico di San Gimignano, de Il Pentagramma, delle attrici di Radice AR, di Labirinto Armonico, le performance di Empatheatre, Experia e dei Comici Ritrovati, le mostre con le opere dei giovani delle nostre scuole, gli allestimenti e le sonorità psichedeliche di Audio Pump’n’Flex, Wild Elsa e Semi, le installazioni e le jam artistiche dei writers di Mixed Media, i laboratori con i bambini e ragazzi di Associazione Badia e di Berenice.

Fin dalla sua nascita nel 2012, i giovani artisti e le associazioni del territorio sono stati il motore e il senso di questo festival in cui compenetrano diversi linguaggi, in cui si lascia spazio alla parola e alla dialettica fra scienza, lettere e arti senza però rinunciare all'allegria e alla spensieratezza tipiche delle feste popolari. Nottilucente dura una serata: è una scintilla, una meteorite che lascia una scia luminosa lungo tutto l'anno, ma anche un'occasione per mostrare al pubblico il proprio lavoro.

Grazie inoltre alla collaborazione con gli artisti e le associazioni coinvolte, tra i premi che saranno dati ai donatori ci saranno anche opere d’arte a tiratura limitata e mini-corsi online o in presenza.

Il tetto da raggiungere per realizzare questi progetti è quello di 6.000,00, cifra che sarà spesa per produrre eventi musicali, installazioni artistiche e performance teatrali delle associazioni locali, far lavorare giovani e operatori culturali del territorio e far lavorare le maestranze del settore spettacolo (tecnici audio-luci, fonici ecc.)

La campagna di crowdfunding NOTTILUCENTE X, ideata da CULTURE ATTIVE, è realizzata all’interno dell’iniziativa Let’s Crowd, percorso di digitalizzazione e accompagnamento al crowdfunding promosso e sostenuto da Fondazione Monte dei Paschi di Siena, in collaborazione con Feel Crowd e Vernice Progetti. Il percorso vuole incentivare la digitalizzazione delle organizzazioni non profit, rafforzare le loro competenze di progettazione e comunicazione, innovando e sperimentando differenti modalità di finanziamento, in particolare attraverso il metodo del crowdfunding.

La campagna di crowdfunding ha come obiettivo 6.000,00. Al raggiungimento del 50% del budget Fondazione Monte dei Paschi raddoppierà la cifra.

Fonte: Ufficio stampa