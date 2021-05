Occhiali da sole, scegli i più adatti a te con Ottica Colpo d'Occhio

RIVEDI O RIASCOLTA LA PUNTATA ANDATA IN ONDA SU RADIO LADY

Occhiali da sole anche per chi ha problemi di vista, tanti tipi di lenti per diverse finalità. Di questa varietà di possibilità ne abbiamo parlato durante la diretta del 12 maggio su Radio Lady con Bora Lizi di Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino.

Occhiali da sole, quali scegliere

Come già abbiamo avuto occasione di ricordare in una delle puntate precedenti, è molto importante proteggere i nostri occhi e la zona perioculare dalle radiazioni ultraviolette. Questo è possibile farlo tramite l’utilizzo di occhiali da sole.

Perché è importante proteggere nostri occhi con gli occhiali da sole?

La funzione principale di un occhiale da sole è quella di filtrare le radiazioni UV. Tramite le lenti queste radiazioni non arriveranno ai nostri occhi, danneggiando cornea, cristallino e nella peggiore delle ipotesi anche la retina. Un'altra importante raccomandazione è che le lenti degli occhiali da sole siano certificate, in quanto una lente scura che non filtra gli UV diventa non solo inutile, ma addirittura dannosa. Infatti farà entrare più radiazione nei nostri occhi di quanta ne entri ad occhio nudo.

Sono tutte uguali le lenti da sole?

Sicuramente no, ne esistono diversi tipi. Possiamo dividerle per colorazione, in quanto esistono lenti con colorazioni unite e lenti con colorazioni sfumate. Le lenti di questo tipo sono più scure in alto e più chiare in basso. Esistono anche lenti che vengono lavorate per avere delle colorazioni esterne, come ad esempio le specchiature.

Inoltre le lenti da sole come le lenti da vista possono avere il trattamento antiriflesso. La funzione è quella di diminuire l’effetto riflettente della luce che incide sulla lente, rendendo la visione più confortevole.

Infine esistono lenti da sole fotocromatiche, cioè che scuriscono in base a quanta luce solare è presente nell’ambiente. Alcune partono da una colorazione neutra fino ad arrivare ad una colorazione piena. Altre partono da un livello di scurimento già più alto fino ad arrivare al massimo possibile, una volta esposte al sole.

In più le lenti da sole possono essere polarizzate, cioè trattate in modo da evitare i riflessi sul piano orizzontale. Cosi facendo la visione di uno specchio d’acqua sarà molto meno fastidiosa, oppure alla guida sia la strada che le riflessioni del sole sulle altre auto saranno molto meno forti, portando così ad un’esperienza visiva molto rilassante.

Ci sono soluzioni per chi ha problemi di vista?

Certamente. Le lenti correttive possono essere colorate con il proprio colore preferito. Si possono fare anche lenti fotocromatiche in modo da avere un solo occhiale sia per gli ambienti aperti che per gli ambienti chiusi.

Un'altra soluzione molto comoda per chi ha bisogno di lenti correttive mantenendo un solo paio di occhiali sono i clip-on da sole. Ne esistono di sagomabili a seconda della forma dell’occhiale con annessa molletta da agganciare sul ponte dell’occhiale. Su montature già predisposte esistono invece i clip-on calamitati, della stessa forma dell’occhiale da apporre davanti quando ne abbiamo bisogno. In un istante potremo passare dall’occhiale da vista a quello da sole semplicemente aggiungendo il nostro clip-on.

