Parla con Publiacqua "quando lo decidi tu": è attivo lo Sportello Digitale

Nasce ed è già operativo. E’ lo Sportello Digitale Publiacqua. Un nuovo canale di contatto a disposizione dei cittadini. Lo Sportello è stato presentato questa mattina da Lorenzo Perra, Presidente di Publiacqua, e Paolo Saccani, Amministratore Delegato di Publiacqua. Un canale semplice e immediato per un servizio online ma di prossimità. Con lo Sportello Digitale siamo noi a venire a casa tua. Lo facciamo online, mettendoti a disposizione un consulente a te dedicato che, in videochiamata, ti seguirà e supporterà in ciò di cui hai bisogno.

Dall’inizio alla fine della pratica, dalla compilazione della modulistica all’invio della stessa attraverso la medesima piattaforma di contatto. Tutto in pochi minuti, tutto sul device da te preferito, tutto, se lo desideri, senza uscire da casa o senza stravolgere la tua giornata, senza rubare tempo alla tua famiglia o ai tuoi amici.

Accanto a te quando lo decidi tu

Un canale semplice ed immediato. Il modo più comodo per entrare in contatto con Publiacqua. Tutto questo è lo Sportello Digitale che ti mette a disposizione un consulente dedicato per qualsiasi tua necessità.

Pochi semplici passaggi:

1) collegati al sito www.publiacqua.it e clicca sul tasto di menù dedicato (Sportello Digitale);

2) compila un semplice form con i tuoi dati personali, seleziona il tipo di pratica che desideri svolgere e la data e l’ora in cui preferisci farlo;

3) clicca su invio e riceverai una mail di conferma del tuo appuntamento contenente il link dove sono riportate tutte le informazioni utili e l’eventuale documentazione da produrre per portare a buon fine la pratica;

4) dodici ore prima dell’ora da te scelta per la videochiamata saremo noi a ricordarti l’appuntamento inviandoti una mail con due link: il primo è per accedere alla stanza virtuale della videochiamata ed effettua anche la verifica della compatibilità del tuo browser ed il secondo per fornirti nuovamente le informazioni utili e ricordarti i documenti da produrre;

5) alla data e ora da te scelta (la stanza virtuale sarà disponibile già 30 minuti prima dell’appuntamento) collegati attraverso il link con il tuo consulente personale che ti aiuterà a completare la pratica in pochi minuti con l’invio online della documentazione.

Lo Sportello Digitale è disponibile su prenotazione ed è attivo dal lunedì al giovedì dalle ore 8.30 alle ore 18.00 ed il venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00.

Cosa puoi fare

Con lo Sportello Digitale puoi fare tutto quanto facevi recandoti fisicamente presso uno dei nostri Uffici al Pubblico.

Questo vale non solo per le utenze domestiche ma anche per i condomini e le aziende. In videochiamata con il tuo consulente dedicato puoi infatti gestire il tuo contratto (cessazione, nuova attivazione, preventivo ecc.) la tua utenza (richiedere la trasformazione in utenza diretta, subentro, voltura ecc.), i tuoi pagamenti e fatture (richiedere la bolletta web, richiedere informazioni sulle fatture, attivare la domiciliazione bancaria o postale, concordare un piano di rateizzazione, richiedere il ricalcolo della fattura in caso di perdita occulta ecc.). Tutto questo ed anche altro direttamente da casa tua e quando lo decidi tu.

La campagna di promozione

Il lancio del nuovo canale di contatto Publiacqua sarà supportato attraverso una specifica campagna di promozione. Una campagna che utilizza quattro soggetti che ritraggono immagini di vita quotidiana. Momenti di vita domestica o di relax in cui comunque hai bisogno di svolgere una pratica con Publiacqua ma non hai voglia di recarti presso un nostro Ufficio al Pubblico. Giornate in cui ti viene in soccorso il nuovo Sportello Digitale. Semplice, comodo e soprattutto a tua disposizione quando e come decidi tu. La campagna “Sportello Digitale” sarà diffusa attraverso i canali social, mail dirette agli utenti, banner su siti interne di informazione, dinamica urbana (pensiline e bus) e uscite sulla carta stampata.

Fonte: Publiacqua - Ufficio stampa