Poste-Sda consegna vaccini: 327mila dosi per tutta Italia

Poste Italiane è protagonista anche sulla campagna nazionale di vaccinazione. Lo si afferma nella giornata di oggi, in seguito all'approvazione dei risultati finanziari per il primo trimestre 2021.

Da questa mattina è di nuovo sulle strade la flotta di SDA Express Courier: 28 furgoni speciali sono in viaggio per conto del Commissariato per l’Emergenza Sanitaria per distribuire complessivamente entro domani 327.700 dosi di vaccino Vaxzevria, di Astrazeneca, e Janssen, di Johnson&Johnson.

Saranno consegnate ai punti di raccolta regionali di Valle d’Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Abruzzo, Puglia, Calabria e Sicilia.