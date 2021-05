Pubbliche Assistenze cervano volontari per il Servizio civile regionale

È online il nuovo bando del Servizio civile regionale 2021 promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì, il progetto dedicato all’autonomia dei giovani. Il bando è online dal 29 aprile e le domande dovranno essere presentate entro il 28 maggio 2021, alle ore 14.

Tra gli oltre 400 progetti in Toscana, alle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli e Castelfiorentino è attivo ‘Empoli in movimento’, che mira allo svolgimento di attività in ambito socio sanitario. Il Servizio civile regionale all’Associazione empolese avrà inizio da settembre 2021, mette a disposizione un posto per un anno, suddiviso in 25 ore settimanali. Sono 18 i progetti per 130 posti disponibili in 114 Pubbliche Assistenze toscane: al link per saperne di più www.anpas.org.

Servizio civile regionale, a chi è rivolto e come presentare domanda

Il Servizio civile regionale è rivolto ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, disoccupati o inattivi e residenti o domiciliati in Toscana, per una durata di 12 mesi. Ai giovani in servizio è corrisposto direttamente dalla Regione Toscana un assegno di natura non retributiva, pari a 433,80 euro.

La domanda di partecipazione può essere presentata esclusivamente online, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni. Termine ultimo di presentazione della domanda, venerdì 28 maggio 2021 alle ore 14.

Fonte: Pubbliche Assistenze Riunite Empoli e Castelfiorentino - Comunicazione