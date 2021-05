Pulizia strade, da lunedì parte il nuovo piano di Alia e Comune di Signa

Alia Servizi Ambientali SpA e il Comune di Lastra a Signa hanno predisposto la riorganizzazione del servizio di spazzamento meccanico su alcune strade del territorio, con l’obiettivo di garantire maggior efficacia e quindi maggior decoro. La riorganizzazione, attiva da lunedì prossimo, prevede variazioni di giorni ed orari, con rimodulazione delle frequenze di intervento e l’ottimizzazione del servizio.

È in fase conclusiva il posizionamento della nuova segnaletica di divieto di sosta per pulizia strade e l’adeguamento della cartellonistica già presente. Pertanto, si invitano i cittadini a porre attenzione ai cartelli stradali recanti le disposizioni di divieto di sosta per pulizia strade, prendendo visione degli orari e dei giorni indicati.

Per ulteriori informazioni, è a disposizione il servizio di call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30, con i tre numeri 800 888 333 (da rete fissa, gratuito) o 199 105 105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore), 0571.196 93 33 (da rete fissa e rete mobile).

“La rimodulazione - ha sottolineato l'assessore all'ambiente Annamaria Di Giovanni- deriva anche dalle richieste dei cittadini in particolare dove c’è scarsa disponibilità di posti auto alternativi nei giorni di spazzamento. E’ stato quindi rivisto il piano ove possibile e nei limiti di un servizio che è complesso ed articolato su più comuni, riorganizzando e concentrando i giorni e gli orari di spazzamento. Ricordiamo che in alcune vie, ad esempio di Ponte a Signa, a causa del cantiere di costruzione della rampa di accesso al ponte sull' Arno lo spazzamento è e resta sospeso. Come sempre confidiamo nella usuale collaborazione dei cittadini senza la quale il servizio di spazzamento non può essere efficace”.

Ecco il nuovo piano, in vigore da lunedì 17 maggio, con le variazioni di servizio:

- Via del Prato, intero tratto, giovedì dalle 6.30 alle 7.30;

- Viale Amendola, da via Gramsci a Livornese, giovedì dalle 7.00 alle 8.00;

- Viale Diaz, da Via di Calcinaia a Meucci, lunedì dalle 6.00 alle 7.00;

- Viale Diaz, da Via Livornese a Castracani, lunedì dalle 6.00 alle 7.00;

- Viale Diaz, da Via Castracani a Calcinaia, lunedì dalle 6.00 alle 7.00;

- Piazza IV Novembre, intera area, lunedì dalle 6.30 alle 7.30;

- Via Redipuglia, da Via Chiantigiana a S.P. Val di Pesa n.12, lunedì dalle 13.00 alle

15.00;

-Lungarno B. Buozzi, da P.zza Andrei a Via di Sotto, mercoledì dalle 17.00 alle 18.00;

- Lungarno B. Buozzi, parcheggio, mercoledì dalle 17.00 alle 18.00;

- P.zza del Popolo, da Via Chiantigiana a interno piazza, mercoledì dalle 13.30 alle

15.30;

- P.zza G. Andrei, interno piazza stalli centrali mercato, mercoledì dalle 15.00 alle

16.00;

- P.zza Firenze, da Via Livornese a IV Agosto, lunedì dalle 8.00 alle 9.00;

- P.zza Firenze, area parcheggio, lunedì dalle 8.00 alle 9.00.

