Scherma, Gran Premio Giovanissimi: brillano gli empolesi Viola Piccini e Alessandro Marzi

Nei giorni 30 aprile, 1 e 2 maggio si sono svolte al Pala Fiere di Carrara le prime Gare Interregionali del “Gran Premio Giovanissimi” in Toscana. La competizione ha finalmente visto il ritorno in pedana dei giovani schermidori del Club Scherma Cambiano di Empoli, Viola Piccini ed Alessandro Marzi entrambi 11 anni appena compiuti e rispettivamente per le categorie bambine e maschietti.

Grazie al grande impegno del Comitato Regionale Scherma Toscana e del Gsa - Gruppo Sportivo Arbitrale è stato possibile svolgere la competizione nel massimo rispetto dei Protocolli anti Covid19 Durante questo lungo periodo di pandemia la scherma è stato uno dei pochi Sport consentiti agli agonisti. Nonostante ciò , moltissime competizioni non si sono svolte e le occasioni di incontro fra atleti sono state pochissime. I nostri giovani schermidori hanno comunque continuato a frequentare la Sala del Club Scherma Cambiano con passione ed entusiasmo, tanto da arrivare pronti alla competizione di Carrara.

Sabato 1° Maggio è stata la volta di Viola che, con coraggio e determinazione, impugna la spada, arma che Viola utilizza da poco ed è per lei ancora da scoprire. Da subito Viola si afferma incontrando e vincendo su avversarie di un anno più grandi ed anche fisicamente più prestanti. Prima nella classifica provvisoria dopo i gironi, salta il primo incontro di diretta, vince il secondo e vola in finale dove incontra Bartaloni Emma del Club Scherma Colle Val d’Elsa, spadista pura. Viola ottiene un magnifico secondo posto.

Domenica 2 Maggio, ultimo giorno di gara, salgono in pedana per il fioretto sia Viola che Alessandro. La partecipazione non raggiunge certo i numeri consueti ma l'adesione alla kermesse di molte società ha reso interessante questa prima esperienza di gara ufficiale per tutti i bambini coinvolti.

Ottima la prestazione di Alessandro e Viola che nella prima fase della gara a gironi fanno incetta di vittorie , terminando nei primi 10 nella classifica provvisoria della propria categoria. Alessandro, al 9° posto dopo i gironi, vince agilmente la prima diretta, perdendo poi nella seconda di misura, 10 -8 contro Matteo Mirra della Sala Antonio Di Ciolo di Pisa, che risulterà poi il vincitore della competizione. Alessandro si classificherà 11°.

Viola, settima in classifica dopo i gironi, esce alla prima diretta per una sola stoccata 9-10 e termina la sua gara classificandosi 10°. Vincitrice della competizione sarà poi Linda Tesi del Club Scherma Agliana. “ La classifica” dichiara la Maestra Elena Cazzato “non rende giustizia alle capacità ed alla passione dei bambini. Certamente il lungo periodo di fermo e l’emozione della gara ufficiale hanno avuto un peso. Alessandro e Viola pur essendo giovanissimi hanno ottime capacità tecniche e pregevoli abilità motorie, buona anche la loro capacità di concentrazione. Sono sicura che il futuro porterà loro tante soddisfazioni.

“Grazie al progetto “Borsa di Studio Sportiva” il Club Scherma Cambiano può contare su di un buon vivaio composto di tante giovani promesse che lasciano ben sperare per un futuro carico di soddisfazioni”. E' stato infatti il progetto che ha permesso al Club di incrementare il numero degli allievi, garantendo sempre e comunque il rispetto dei protocolli Covid19.

Prossimo appuntamento interregionale ad Ottobre per approdare poi alla fase Nazionale del Gran premio Giovanissimi “Renzo Nostini” che decreterà il campione Italiano e che si terrà come consuetudine a Riccione nel 2022.

Fonte: Ufficio stampa