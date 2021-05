Servizio civile regionale, 5 posti per il Comune di Vinci

Il Centro Life in collaborazione con il Comune di Vinci cerca 5 volontari per il progetto di Servizio Civile Regionale, dal titolo "Museo, biblioteca e archivio: spazi servizi strategie in divenire da conoscere, saper utilizzare e comunicare".

Il progetto nasce per un miglioramento dei servizi di accoglienza, informazione e documentazione della Biblioteca Leonardiana, del Museo Leonardiano e della Casa Natale di Leonardo, attraverso il contributo materiale e creativo dei volontari del servizio civile. I volontari avranno così modo di acquisire competenze sull’organizzazione e il funzionamento del museo, della biblioteca e del suo archivio digitale e dell’ufficio turistico in un’ottica di cooperazione e potenziamento reciproco tra servizi museali, bibliotecari e documentali.

I giovani che svolgeranno il servizio civile presso la Biblioteca Leonardiana saranno inseriti nella strutturacome collaboratori dibiblioteca, mentre quelli che svolgeranno il servizio presso il Museo Leonardiano saranno inseriti nella struttura come collaboratori dei servizi museali-culturali.

All’interno del progetto è previsto lo svolgimento delle attività anche presso l'Ufficio cultura, la sede della Biblioteca Civica in via R. Fucini, 11-13 a Vinci e presso la Casa Natale di Leonardo ad Anchiano.

REQUISITI:

- Essere regolarmente residenti in Italia con un’età compresa fra 18 e 29 anni (compiuti);

- Essere inoccupati, inattivi o disoccupati;

- Essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o Laurea;

- Avere buona conoscenza dell’uso del computer (per elaborazione dati riguardanti le fasi del progetto e realizzazione del materiale pubblicitario);

- Conoscere una lingua straniera

- Essere in possesso della Patente B (per eventuali spostamenti nelle varie sedi dove si attuerà il progetto).

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Sul sito della Regione Toscana, nella sezione dedicata, nonché sul sito www.giovanisi.it è possibile consultare l’Avviso con gli elenchi dei progetti finanziati e il link degli enti titolari dei progetti, per avere informazioni specifiche sui singoli progetti. La domanda di partecipazione, corredata dal curriculum del candidato, può essere presentata esclusivamente on line, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC e seguendo le apposite istruzioni.

La scadenza per la presentazione della domanda è fissata al 28 maggio 2021.

