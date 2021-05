Torna il mercatino Curiosità e Gusto a Montelupo, il centro storico si rianima

Dal 18 maggio torna Curiosità e Gusto, l’iniziativa organizzata dal Centro Commerciale Naturale “Il Borgo degli Arlecchini”.

L’idea nasce sulla base di alcune sperimentazioni condotte in passato e coinvolge essenzialmente Corso Garibaldi che per la sua conformazione ha le potenzialità per accogliere un mercatino con varie categorie merceologiche

L’iniziativa come già verificato in passato ha le potenzialità di attirare nuovi pubblici a Montelupo, essenzialmente visitatori dai comuni limitrofi e di animare il centro storico, creando il movimento di persone necessario a supportare le attività commerciali del centro.

L’idea è quella di proporre un mercatino di qualità con una particolare cura nella scelta degli espositori, privilegiando artigiani e produttori a km 0.

Mentre in passato Curiosità e Gusto si teneva una volta al mese, a partire dal 18 maggio in via sperimentale fino al 29 giugno si terrà con cadenza settimanale.

"Se c’è un settore che è stato penalizzato in maniera importante dall’emergenza sanitaria è quello del commercio al dettaglio, che non risente solo delle chiusure, ma di una consolidata propensione delle persona a comprare on line. Occorre, oltre a pensare a interventi strutturali di lungo periodo, progettare semplici azioni nel breve periodo, che siano in grado di riportare le persone in centro. Per questa ragione l’amministrazione comunale ha accolto favorevolmente la richiesta presentataci dal Centro Commerciale Naturale “Il Borgo degli Arlecchini” e ha deciso di avviare per un mese e mezzo la sperimentazione con cadenza settimanale", afferma l'assessore al commercio, Simone Focardi.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa