Valentina Gifford, la ricercatrice pisana che ha incontrato il principe Carlo

Valentina Gifford, ricercatrice nata e cresciuta a Pisa, e in Gran Bretagna dal 2016, lo scorso giovedì ha avuto l’opportunità di conoscere il Principe del Galles Carlo, erede legittimo al trono d’Inghilterra della Regina Elisabetta II. Valentina, infatti, dopo essersi diplomata al liceo Dini di Pisa e ottenuto la Laurea Magistrale in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche all’Università di Pisa, si è trasferita in UK per conseguire un Dottorato di Ricerca in Medicina Molecolare presso l’Università di Oxford.

Dallo scorso novembre, in pieno lockdown inglese, ha cominciato a lavorare come post-dottoranda presso l’Institute for Cancer Research (ICR) di Londra nel gruppo del Professor Pascal Meier; precisamente nella divisione deputata alla ricerca sul cancro del seno per investigare la relazione fra la morte cellulare, l’immunità e la genesi dei tumori. Patologia che purtroppo affligge 55mila donne ogni anno in UK.

Il Principe Carlo, come mecenate dell’associazione di beneficienza “Breast Cancer Now”, è tornato in visita dell’ICR dopo ventuno anni dall’apertura, ed è così che Valentina ha avuto la possibilità di scambiare qualche parola con lui. Il principe con naturalezza e buone maniere ha voluto sapere i progressi fatti sulle ricerche in essere e il luogo di origine degli scienziati presenti. Valentina ha orgogliosamente risposto: “I’m from Italy”.

La ricercatrice pisana non solo è orgogliosa di vivere in UK nel tentativo di sviluppare potenziali terapie per un cancro così comune anche nel nostro Paese, ma è stata anche onorata di aver potuto conoscere un'illustre figura che rimarrà nella storia: la felicità di questo inaspettato incontro si unisce alla sua profonda passione per la scienza.

Fonte: Ufficio stampa