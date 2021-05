Volterra si colora d'arcobaleno per #areyouready?

Lunedì 17 Maggio 2021 ricorre la giornata internazionale contro l’omotransfobia. Il Comune di Volterra sarà colorato dei colori arcobaleno simbolo LGBTQIA+. L'evento si intitola #areyouready? Un tributo alla rete READY di cui il Comune di Volterra fa parte da settembre 2020, ma anche un titolo sottoforma di domanda per muovere gli animi e coinvolgere le cittadine e i cittadini, in particolare i più giovani.

Inoltre il Comune di Volterra si sta impegnando per promuovere misure che favoriscano le politiche di genere e l'inclusione.

-Il disegno di legge Zan sta muovendo lentamente i suoi passi, abbiamo portato in Consiglio una mozione per chiedere al governo e al parlamento l’accelerazione di questo disegno di legge, nella speranza che diventi in breve una legge definita e definitiva. È un atto necessario, inclusivo e tutelante. Crediamo fermamente che ognuno sia libero di esprimere se stesso con le proprie aspirazioni, inclinazioni, per il proprio orientamento sessuale e identità di genere, le sue abilità e disabilità. - dice la Vicesindaca Eleonora Salvini.

- Abbiamo la volontà di rendere il Comune di Volterra il territorio di tutte e tutti, un posto dove si può sempre sentirsi accolti e ci si può sempre sentire a casa, arrivare, tornare e ritornare. - afferma la consigliera alle pari opportunità Vania Baroncini

Infatti il Comune di Volterra, attraverso l'assessorato al Turismo e l'assessora Viola Luti, ha condiviso con le associazioni di categoria l'intento di costruire buone pratiche di inclusione per tutte e tutti attraverso un'iniziativa di turismo che mira ad accogliere tutte le differenze, in particolare prestando la massima attenzione all'eliminazione di possibili discriminazioni delle persone LGBTQIA+.

Ma c'è di più, il Comune di Volterra ospiterà l'incontro annuale della rete READY. All'incontro si arriverà attraverso un percorso di iniziative e eventi che si terranno secondo le normative legate all’emergenza e che saranno costruiti proprio a partire dal 17 maggio fino all’autunno.

Il primo è proprio #areyouready Call to action. Una art performance che coinvolgerà 12 tra ragazze e ragazzi dai 18 ai 30 anni che dipingeranno dei colori dell’arcobaleno delle panchine nel centro di Volterra ed una sarà trasferita nella frazione di Saline.

Inoltre il Comune aderisce alla campagna nazionale condivisa con i partners della rete READY contro l'hate speech, che sarà condivisa sui social del Comune.

Volterra si tingerà di arcobaleno. #areyouready

Fonte: Comune di Volterra - Ufficio stampa