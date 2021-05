Wolfango Poggi parte in bici da Firenze, destinazione Serbia per solidarietà

È partito questa mattina dal piazzale Michelangelo. Con la sua bicicletta si è messo in marcia da Firenze a Belgrado: un percorso di circa 1.200 chilometri sulle ali della solidarietà per aiutare i bambini della Fondazione Novak Djokovic che sta realizzando in Serbia alcuni asili in zone disagiate e senza risorse economiche. L’impresa del cuore è di Wolfango Poggi che, prima della partenza, ha incontrato l'assessore allo sport Cosimo Guccione, il consigliere regionale Andrea Vannucci e il consigliere comunale Mirko Ruffilli.

“In questo momento così difficile - ha dichiarato l'assessore Guccione – fare partire una persona per unire due Paesi è un bel messaggio per tutti. Grazie allo sport, e in questo caso al ciclismo, si possono superare i confini aiutando anche gli altri. Il 20 maggio vedremo passare da Firenze il Giro d’Italia ma siamo ugualmente orgogliosi di aver contribuito a questa iniziativa”.

“Wolfango Poggi – ha detto il consigliere Ruffilli – ci ha abituato ad imprese importati, imprese che sono sempre state dedicate agli altri. Questa volta sarà la sua bicicletta il mezzo con il quale effettuare una raccolta fondi per i bambini che la fondazione del campione serbo Novak Djokovic aiuta in Serbia. Un modo molto bello di coniugare sport, passione e beneficenza, nel classico spirito fiorentino altruistico che caratterizza da sempre la nostra città”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa