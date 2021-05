Zanzare e ratti, i trattamenti in programma per Empoli e frazioni

Continuano gli interventi di contrasto di ratti e zanzare su il territorio comunale di Empoli. Prima della fine del mese di maggio partirà il quinto ciclo di derattizzazione territoriale del 2021, procedendo senza interruzione, l'attività di monitoraggio e di trattamento.

Il personale addetto della ditta di derattizzazione controlla il consumo delle esche nei distributori che sono posizionati su tutto il territorio comunale e, se necessario, provvede ad integrarlo.

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI DI DERATTIZZAZIONE

Lunedì 24 maggio – Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova;

Martedì 25 maggio - Santa Maria, Avane, Pagnana, Carraia Marcignana Pozzale/Casenuove-Extra Via di Ripa-Empoli;

Mercoledì 26 maggio – Martignana, Monterappoli, Molin Nuovo, Sant'Andrea/ Fontanella, Ponte a Elsa, Brusciana;

Giovedì 27 maggio – Terrafino, Pianezzoli, Bastia, Cerbaiola, Corniola.

Di pari passo l’attività dei trattamenti antilarvali, sta per essere avviato il terzo ciclo dell’anno 2021, contro il proliferare delle zanzare. In che cosa consiste? Si interviene nei ristagni d'acqua come tombini a lato strada e rete fognaria, utilizzando prodotti che distruggono le larve in modo da ridurre la riproduzione dell'insetto.

CALENDARIO DEGLI INTERVENTI ANTILARVALI

Lunedì 17 maggio – Tinaia, Serravalle, Cortenuova, Pontorme, Ponzano, Villanuova;

Martedì 18 maggio - Santa Maria, Avane, Pagnana, Carraia, Marcignana, Pozzale/Casenuove;

Mercoledì 19 maggio – Martignana, Monterappoli, Molin Nuovo, Sant'Andrea, Fontanella;

Giovedì 20 maggio -Terrafino, Pianezzoli, Bastia, Cerbaiola, Corniola, Ponte a Elsa, Brusciana;

Venerdì 21 maggio - Centro Città.