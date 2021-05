Centri estivi Uisp al via nell'Empolese Valdelsa

Partiranno ufficialmente lunedì 17 maggio le iscrizioni per i centri estivi organizzati dalla Uisp Empoli Valdelsa Aps, che si terranno dal 14 giugno al 30 luglio e dal 23 agosto al 10 settembre prossimi. Un ricco programma di attività rivolte ai bambini di età compresa tra i 6 e i 14 anni e studiate per offrire loro la possibilità di tornare a muoversi e a socializzare nel massimo della sicurezza. Proprio i bambini rappresentano una delle fasce più colpite dagli effetti delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria, con rischi gravi per la loro salute e il loro sviluppo fisico e mentale. L’ampia offerta di attività dei centri estivi - dalla pratica di diverse discipline sportive alle escursioni nella natura, fino ai laboratori didattici - ha l’obiettivo di rimettere al centro della loro vita il gioco, il movimento e la socializzazione.

«Questo lungo periodo di inattività forzata rischia di avere serie ripercussioni sullo stato psicofisico soprattutto dei bambini - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - per questo, grazie alla collaborazione dei nostri operatori qualificati e delle società nostre affiliate, abbiamo studiato una proposta sportiva multidisciplinare che permetta loro di tornare a muoversi in libertà e di ritrovare il piacere di stare insieme agli altri e socializzare nel massimo della sicurezza, provando ogni giorno l’emozione di uno sport diverso».

I centri estivi Uisp si svolgeranno in quattro comuni del circondario: Empoli, Montespertoli, Cerreto e Vinci. Al momento è possibile iscriversi ai centri estivi organizzati al palasport Aramini di Empoli e al circolo Arci I’Poggio di Ortimino. Mentre per gli altri sono in via di definizione gli ultimi dettagli e a breve saranno aperte le adesioni. L’orario per tutti i centri va dalle 8.30 alle 17 ed è necessario il certificato medico per pratica sportiva non agonistica. A condurre le attività saranno operatori esperti e qualificati.

I bambini saranno coinvolti nella pratica di diverse discipline sportive, con una proposta diversificata a seconda delle fasce di età: calcio, tennis, pallavolo, basket, pallamano, palla avvelenata, danza, atletica leggera, scherma, hockey, pattinaggio, karate e molte altre. Inoltre, saranno organizzate escursioni e verranno proposti laboratori tematici che permetteranno di sviluppare la creatività e la manualità.

Per informazioni e iscrizioni si può consultare il sito www.uisp.it/empoli, scrivere alla mail empolivaldelsa@uisp.it oppure chiamare lo 0571/711533. I nostri uffici, in via XI Febbraio 28/A a Empoli, sono aperti dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19.30.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa