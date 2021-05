Si è vaccinato anche Leonardo Pieraccioni

Leonardo Pieraccioni, attore e regista fiorentino, si è vaccinato contro il Covid-19. Nato nel 1965, Pieraccioni ha ricevuto la prima dose del siero Pfizer oggi - sabato 15 maggio - poco dopo le 14 al centro vaccinale allestito a Firenze al Mandela Forum.

Pieraccioni è stato immortalato in una foto che anche il presidente Eugenio Giani ha postato su Facebook con tanto di citazione "Che ce l'hai il vaccino te?".

Non solo cinema, anche musica oggi all'hub fiorentino: vaccino contro il Covid-19 per un altro fiorentino illustre come il musicista Piero Pelù.