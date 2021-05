Dà fuoco a casa e lancia oggetti "per noia", denunciato

Alle 5 di questa mattina gli uomini della Questura di Lucca sono intervenuti nel quartiere San Concordio a Lucca per la segnalazione di un uomo che gettava bottiglie dalla finestra e aveva appiccato un piccolo incendio nelle parti comuni di un condominio.

Gli agenti della volante hanno identificato un italiano di 32 anni che spontaneamente dichiarava di aver appiccato il fuoco "per noia" e per depressione in seguito alle restrizioni relative alla normativa anti covid.

Dai successivi accertamenti è emerso che l'uomo, impiegato di banca, era titolare di una licenza per tiro al volo ed era in possesso di diverse armi da fuoco e da taglio, tutte regolarmente detenute.

Alla luce di fatti gli uomini della Polizia di Stato hanno ritirato cautelativamente tutte le armi ai sensi dell'art. 39 del T.U.L.P.S. e hanno denunciato l'uomo per getto pericoloso di cose. l'uomo, dopo la visita in ospedale è rientrato presso la propria abitazione.