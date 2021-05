Olimpiadi di Italiano, Gambassi Terme e Castelfiorentino esultano: premiata Elena Firenze

C'è anche una giovane di Castelfiorentino tra le persone premiate alle Olimpiadi nazionali di Italiano. La cerimonia di promozione si è svolta online e a esultare è stata anche Elena Firenze dell'Istituto Enriques di Castelfiorentino. Si trattava della decima edizione, dedicata a Dante Alighieri.

Elena Firenze della scuola castellana si è aggiudicata il premio nella categoria senior area professionale. 19enne, Elena Firenze studia a Castelfiorentino ma è di Gambassi Terme. Si tratta dell'unico riconoscimento finito a uno studente o una studentessa in Toscana.

Firenze ha vinto nella categoria Senior - Area professionale.

Le Olimpiadi di Italiano si propongono di incentivare e approfondire lo studio della lingua italiana, sollecitare in tutti gli studenti l’interesse e la motivazione a migliorarne la padronanza, promuovere e valorizzare il merito.

Gli argomenti delle prove hanno riguardato i diversi livelli di padronanza della lingua. Per la finale senior è stato chiesto di produrre un riassunto a partire da un testo e di elaborare una lettera aperta al Presidente del Consiglio Mario Draghi, sulla base delle dichiarazioni programmatiche fatte al Senato per chiedere la fiducia al governo. Chi è giunto in finale ha dovuto scrivere un appello per il futuro delle giovani generazioni in 250-300 parole.