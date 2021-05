Moto contro bicicletta, grave 13enne a Navacchio

Un 13enne è stato investito a Navacchio (Cascina) ed è in gravi condizioni a Cisanello. Il minorenne era alla guida della sua bicicletta in via Sant'Antioco quando è stato colpito da una moto. La dinamica è ancora da chiarire.

Il 13enne è caduto a terra e ha riportato un trauma toracico. Sul posto i soccorsi: la Pubblica Assistenza di Pisa e quella di Cascina sono arrivate a Navacchio dove hanno soccorso il giovane. Il 13enne è stato portato in codice rosso a Cisanello.

Sul posto anche la polizia municipale cascinese per i rilievi del caso.