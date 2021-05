Keu, Cordone (Lega): "La situazione nel Cuoio non avvantaggi altri distretti"

"Sono preoccupato per la vicenda che riguarda le infiltrazioni mafiose nel Comprensorio del Cuoio e della Pelle di cui fa parte il Comune di Fucecchio perché la questione coinvolge il più importante distretto industriale conciario italiano che è anche uno dei più importanti a livello internazionale, con oltre 500 aziende e gli oltre 6000 dipendenti(ricordo la mia interrogazione sul tema a cui il Sindaco Spinelli rispose nel Consiglio comunale del 30 aprile c.a.). Nel sottolineare positivamente l'istituzione di una commissione regionale d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose e della criminalità organizzata in Toscana, voluta in primis per iniziativa della Lega e del Centrodestra e la proposta di legge dell'On. Ziello(Lega Salvini Premier), per istituire una commissione parlamentare d'inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e per indagare il rapporto tra le ecomafie e le loro attività illecite collegate al settore ambientale, verificando le eventuali responsabilità politiche di alcuni amministratori, nel rispetto assoluto dell'inchiesta della DDA di Firenze , esprimo forte preoccupazione che la situazione di difficoltà che si è andata a creare nel settore produttivo del Comprensorio del Cuoio e della Pelle, possa avvantaggiare distretti industriali concorrenti". -

Marco Cordone (Consigliere comunale di Fucecchio- Lega Salvini Premier/Consigliere Nazionale ANCI)