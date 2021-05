Le Vie dei Medici in videoconferenza per il Rotary Fucecchio-Santa Croce

Molto interessante e piena di contenuti la Video Conferenza, organizzata dal Rotary Club Fucecchio-Santa Croce S.A. e tenutasi, ieri sera, venerdi 14 maggio, sulla piattaforma zoom dal titolo : Le Vie dei Medici - dalla Prossimità all’ Europa.

La Relatrice prof.ssa Patrizia Vezzosi, grande Esperta, grande Conoscitrice e molto Attiva nel far conoscere a livello Toscano, Italiano ed Europeo l’ Argomento trattato, ha attratto l’ attenzione e l’ interesse di tutti i Partecipanti.

Ha parlato della Famiglia Medici, soffermandosi sul ruolo importante avuto da due Donne : l’ eccezionale Anna Maria Luisa ed Isabella. Ha parlato delle Ville Medicee : sono 40 e sono diffuse in tutta la Toscana, 12 di esse sono state riconosciute Patrimonio dell’Umanità e fra queste c’è anche la Villa di Cerreto Guidi. Ha parlato dei 10 Itinerari che sono da sfruttare maggiormente per un’ inte-ressante promozione Turistica della nostra Regione.

E’ intervenuto alla Videoconferenza il Giornalista Carlo Sestini che ha sottolineato come la prof.ssa Patrizia abbia aperto, con forte coinvolgimento personale, l’ interesse per una completa rivalutazione di questo importantissimo ed affascinante Patrimonio e che le sue idee sono state, subito, raccolte non solo a livello Italiano ma anche Europeo.

A conclusione della serata la programmazione, per quando sarà possibile, da parte della Presidente del Club Monica De Crescenzo e dei Soci presenti, di una Visita alla Villa Medicea di Cerreto Guidi.

Fonte: Rotary Club Fucecchio - Santa Croce sull'Arno