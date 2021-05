Malore sul sentiero in montagna, soccorsa 54enne

Una 54enne è stata colta da malore e soccorsa mentre percorreva un sentiero in montagna. È accaduto sul 62A a Cavarzano, nel Comune di Vernio. I soccorsi sono stati allertati dalle altre persone che erano in compagnia della donna.

Sul posto un'ambulanza della misericordia di Vernio con il medico a bordo, una squadra dei vigili del fuoco di Montemurlo, supportata da personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) proveniente dal comando di via Paronese e personale del Soccorso Alpino.

Era stato chiamato anche l'elisoccorso, poi rientrato quando si è capito che le condizioni della 54enne non destavano preoccupazione. La donna è stata trasportata a spalla, mediante apposita barella, lungo il sentiero, per circa 500 metri, fino all'ambulanza. Adesso si trova in ospedale.

