No Keu, Verdi: "Le istituzioni si impegnino"

La gravità della situazione è sotto gli occhi di tutti e in particolare dei cittadini direttamente interessati che vedono a rischio i propri terreni e le attività lavorative, è una crisi che ci riporta a considerare la negligenza e il coinvolgimento in parte di istituzioni e politica che non hanno saputo controllare e impedire come i rifiuti delle concerie siano potuti finire sotto e a fianco di tratti della nuova 429.

Cromo, scarti industriali pericolosi, una miscela che ha messo a rischio terreni produttivi e l'uso dell'acqua obbligando i cittadini a riunirsi e protestare per difendere la propria salute, in assenza di risposte sufficientemente credibili da parte di chi li governa.

L' "Assemblea permanente NO KEU" ha visto in località S. Andrea, tra Castelfiorentino ed Empoli, la presenza attiva di numerosi cittadini.

EuropaVerde-Verdi, già impegnata nell'irrisolta situazione dell'area del Riomorto di Castelfiorentino dove con difficoltà il "Comitato 429 sicura" è mobilitato da mesi per far applicare le prescrizioni già previste a garanzia del ripristino del corridoio biologico e a tutela di persone, animali e territorio, esprimono solidarietà anche ai cittadini "No Keu" che rivendicano il diritto alla salute e ad un ambiente pulito.

Oggi non sappiamo se l'inquinamento prodotto riguardi anche altre aree della nuova statale, per questo occorre velocizzare interventi di verifica su tutto l'impianto stradale.

Questa drammatica situazione obbliga tutti a collaborare per ristabilire la rinaturalizzazione dell'ambiente e la legalità dei comportamenti due questioni centrali che devono vedere il coinvolgimento propositivo e attivo di cittadini e istituzioni per ostacolare e fermare una malavita che ha trovato, purtroppo, terreno fertile in comportamenti illegali e quantomeno disonesti.

Noi riteniamo che in questo momento molto difficile si trovi l'occasione per una più forte collaborazione fra Comitati e per richiedere anche l'apertura di un tavolo virtuale-reale di confronto con le istituzioni, è necessario, perchè in attesa di indagini più approfondite e del giudizio definitivo sicuramente non imminente, per i fatti accaduti, si dovranno sostenere, con ogni mezzo, i numerosi abitanti allarmati e preoccupati per l'immediato e per il futuro della loro vita quotidiana.

Per Europa Verde-Verdi, occorre quindi l'impegno e il sostegno delle istituzioni e dei settori produttivi per evitare ulteriori danni economici oltre a quelli ambientali.

Ghiozzi Damiano – Europa Verde-Verdi Castelfiorentino