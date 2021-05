Open Volterra verso l'estate, un logo per due simboli della città

volterra avvia la stagione estiva con una campagna di promozione delle offerte turistico-culturali della città: Open Volterra.

«Abbiamo deciso – dichiarano Dario Danti, assessore alle Culture e Viola Luti, assessora al Turismo del Comune di Volterra – di lanciare questo brand per valorizzare e per far conoscere le eccellenze artistiche, paesaggistiche, archeologiche, artigianali ed eno-gastronomiche del territorio.

Il logo racchiude la storia di Volterra che unisce tradizione e innovazione con due famosi ingressi alla città: Porta all’Arco e l’anello di Mauro Staccioli. E sono proprio questi due simboli ad essere raffigurati nell’immagine attraverso la parola “ON” che sottolinea l’accessibilità e l’apertura.

“Open Volterra” – concludono Danti e Luti - evidenzia l’importanza di una ri-partenza basata sull’accoglienza e sulla qualità dell’offerta e della fruibilità del nostro patrimonio». Il logo è stato realizzato da Andrea Salvadori.

Fonte: Comune di Volterra