Orari estesi per le biblioteche comunali di Barberino Tavarnelle

Più aperture, più servizi, più eventi. Le biblioteche comunali Ernesto Balducci e Alda Merini, fulcri vitali del territorio di Barberino Tavarnelle, alzano il sipario su una nuova stagione culturale dedicata alle famiglie, ai giovani, ai bambini, a tutta la comunità appassionata di libri. Da lunedì 17 maggio si allunga il tempo della lettura e si incrementano i servizi attivi nelle due sedi, l'una in piazza della Repubblica a Tavarnelle, l'altra in via Mannucci a Barberino Val d'Elsa.

Si amplia il tempo da dedicare a noi stessi, il tempo di coltivare momenti di crescita, conoscenza e condivisione attraverso il ricco patrimonio librario di Barberino Tavarnelle che complessivamente supera i 40mila documenti. Dopo aver attivato una collaborazione con una cooperativa per il rafforzamento del personale bibliotecario, il Comune introduce una nuova modalità di fruizione dei servizi bibliotecari che si articola su una netta estensione dell'orario di apertura al pubblico e su una ricca programmazione di iniziative e proposte dedicate ai più piccoli.

Tante le novità messe in campo per la nuova campagna "Bibliopiù" che pone al centro il valore della lettura per tutte le fasce di età. Ad annunciarlo è l'assessore alla Cultura Giacomo Trentanovi. “Saranno 28 le ore aggiuntive nel periodo estivo e 16 in quello invernale per entrambe le biblioteche - spiega - avremo inoltre due giorni con orario continuato, un'apertura serale alla settimana e il sabato pomeriggio, denso di eventi e iniziative dedicate ai bambini con letture e momenti creativi che allestiremo nella piazzetta Giuseppe Mazzini, a due passi dalla biblioteca di Barberino Val d’Elsa”.

Il programma estivo si compone di sette appuntamenti (ore 17, con prenotazione obbligatoria) dal 29 maggio al 21 agosto. L’evento di apertura, che si terrà sabato 29, prevede la lettura de “L'Albero magico” di Christie Matheson (per bambini fino a 5 anni). “Abbiamo una risorsa straordinaria radicata nella nostra comunità, l’amore per la lettura, attestato da numeri importanti - continua l’assessore - 1300 utenti attivi, 13mila prestiti all’anno, 4 circoli di lettura presenti in un comune di circa 12mila abitanti”. La vocazione per la lettura del territorio di Barberino Tavarnelle è stata riconosciuta con il premio nazionale “Città che legge”, assegnato al Comune la scorsa estate.

NUOVI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Casa della Cultura Alda Merini Barberino Val d'Elsa

Via Mannucci n. 11

Tel. 055 8052291

e-mail bibliotecabarberino@barberinotavarnelle.it

Orario di apertura:

Lunedì 15 - 19

Martedì 9 – 19

Mercoledì 15 - 19

Giovedì 15 - 19

Venerdì chiuso

Sabato 9 – 13 e 15-19

Biblioteca Comunale Ernesto Balducci Tavarnelle Val di Pesa

Piazza della repubblica n. 30

Tel. 055 8077100 055 8050885

e-mail bibliotecatavarnelle@barberinotavarnelle.it

Orario di apertura:

Lunedì chiuso

Martedì 15 – 19

Mercoledì 9 – 13 e 15 – 19

Giovedì 9 - 19

Venerdì 15 – 19

Sabato 9 – 13

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino