Rettifica all'articolo del 20 aprile, la pubblicazione dei firmatari

Riceviamo e pubblichiamo una nota da parte dei firmatari dell'articolo pubblicato il 20 aprile da questo giornale.

In riferimento alla richiesta di rettifica pervenuta dalla Società Granchi S.R.L. in data 21 aprile 2021, a seguito della pubblicazione di un nostro comunicato stampa, ripreso da GoNews in un articolo dal titolo "Gestione della cosa pubblica permeabile a malavita organizzata", precisiamo che nella nostra nota facevamo riferimento a una vicenda giudiziaria riferita da un articolo del Tirreno del 29 maggio 2020, da cui la Società Granchi è stata dichiarata estranea nell'ottobre 2020, da parte dell'Autorità Giudiziaria, che ha statuito come: «la Granchi è Societa lecita, attiva nel settore dei lavori edili pubblici e privati e rappresenta uno dei principali punti occupazionali del territorio. La società non risulta abbia mai beneficiato di aggiudicazioni illecite». Non eravamo a conoscenza di tale esito della succitata vicenda e quindi ne diamo notizia in forma della presente rettifica.