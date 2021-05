Ruba serrature storiche, denunciato 48enne

Ha rubato serrature storiche da palazzi antichi e chiese dell'Aretino. Un 48enne è stato denunciato per furto e danneggiamento a Sansepolcro. L'uomo era già noto alle forze dell'ordine e i carabinieri lo hanno identificato come il ladro delle venti serrature mancanti. I furti sono avvenuti da febbraio 2020 a aprile 2021.

I militari lo hanno monitorato per giorni. Lo hanno notato in sella alla sua bici a Sansepolcro con lo zaino in spalla, all'interno del quale aveva attrezzi da scasso. Lo hanno fermato e perquisito, poi hanno esteso la perquisizione a casa del 48enne. Lì, in una botola, hanno trovato tutte le serrature mancanti.

Le serrature recuperate, poste sotto sequestro e che saranno restituite agli aventi diritto nei prossimi giorni, erano destinate in parte al mercato dell’antiquariato clandestino e in parte alla vendita online.