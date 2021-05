Tesseramento Pd Empolese Valdelsa, Berlinguer, Moro e Spadolini sui manifesti

Una campagna di tesseramento nuova e originale quella che propone il Partito democratico Empolese Valdelsa. Un lavoro di mesi che solo per coincidenza arriva in contemporanea all’uscita della campagna di tesseramento nazionale, lanciata un po’ a sorpresa lo scorso fine settimana.

Le vicende del partito nazionale e la proroga del tesseramento 2020 al 30 aprile avevano lasciato pensare che il tesseramento partisse oltre la metà dell’anno, per questo il Pd Empolese Valdelsa si è organizzato in autonomia, con l’avallo del Pd Toscana: “Il 14 marzo, con l'elezione del nuovo segretario nazionale, si è aperta una nuova fase per il Pd ed il tesseramento è una importante occasione di rilancio del Partito democratico. Per questo abbiamo deciso di realizzare una grande campagna di tesseramento che possa aiutare il percorso di ricucitura e allargamento della base che il segretario Letta ha avviato - esordisce così Jacopo Mazzantini, segretario del Pd Empolese Valdelsa, che prosegue -. Abbiamo lavorato molto alla cura dell'immagine per essere efficaci nel comunicare alcuni messaggi da cui riteniamo debba ripartire oggi la nostra comunità politica.

La volontà era quella di trasmettere un messaggio che fosse innanzitutto identitario e di appartenenza ed al contempo di apertura e pluralismo, avendo come filo conduttore quella buona politica, che aspiriamo a rappresentare con la nostra attività totalmente volontaria di dirigenti e militanti sul territorio.

Ecco allora l'idea di creare tanti manifesti con altrettante figure del passato di diversa estrazione politico-culturale, ma tutte riconducibili al nostro campo, ai nostri valori e che abbiano incarnato pacificamente la buona politica. Da qui lo slogan della campagna La nostra storia, i tuoi valori. Figure simbolo del passato, ma che, grazie al supporto grafico di Stefano Pagliai, facciamo atterrare nel 2021 rendendole contemporanee anche nell'immagine.

Quattro donne e quattro uomini: Tina Anselmi, Enrico Berlinguer, Nilde Iotti, Lina Merlin, Teresa Mattei, Aldo Moro, Sandro Pertini, Giovanni Spadolini.

Quest'anno ci sarà non solo un manifesto, ma anche una tessera per ciascuna di queste figure politiche e sarà l'iscritto a scegliere quella preferita.

Il nostro territorio è ricco di cittadini con un alto senso civico, oltre che portatori di esperienze e competenze da valorizzare. Spetta a noi contattarle e dimostrare che per rilanciare l'azione politica del PD riteniamo prezioso il loro contributo”.

Questa campagna del tesseramento convince anche le Donne Democratiche dell'Empolese Valdelsa, come evidenzia la portavoce territoriale Eleonora Caponi: “Ricordare queste donne e caratterizzare la campagna con i loro volti è importante perché rappresentano veri e propri simboli di emancipazione femminile nella politica italiana e, soprattutto di alcune tra loro, si tende a citare spesso solo una minima parte dell'azione politica svolta dentro e fuori dalle istituzioni, che invece merita di essere interamente valorizzata”.

Nel manifesto compare anche il simbolo dei Giovani Democratici, perché, come spiega il neo eletto segretario di zona Antonio Montesano, “anche noi ci teniamo, come ogni anno, a dare il nostro contributo e crediamo che questa campagna offra il pretesto per stimolare la curiosità dei più giovani sulla storia di figure a loro meno note, che hanno segnato così profondamente la vita politica del nostro Paese e costituiscono esempi a cui ispirarsi.

Chi volesse maggiori informazioni o fosse interessato alle modalità di sottoscrizione può consultare la pagina www.pdempoli.it/tesseramento/