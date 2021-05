Turismo e sostenibilità, a Montemurlo inaugurata la Tenuta Piroddi

Sulla collina montemurlese in località Cicignano ha aperto oggi 15 maggio un nuovo agriturismo, la Tenuta Piroddi. Una struttura ricettiva intima, curata nei minimi particolari, che va a completare l'azienda agricola della famiglia Piroddi, attiva già da diversi anni nella produzione di olio e vino di qualità, e aggiunge un nuovo tassello alla vocazione turistica di Montemurlo, che negli ultimi anni si sta sviluppando con sempre più convinzione. Al taglio del nastro, nel rispetto delle norme anti- Covid, oggi pomeriggio hanno partecipato anche il sindaco Simone Calamai e l'assessore alla promozione del territorio, Giuseppe Forastiero:« Un bel segnale di rinascita e fiducia nel futuro in un momento di incertezza come quello che stiamo vivendo. - hanno detto Calami e Forastiero- Una nuova struttura ricettiva di grande qualità che coniuga l'amore per la terra con il turismo sostenibile e la promozione del territorio. Montemurlo non è solo industria ma sa essere eccellenza nel settore agricolo e agrituristico». L’azienda agricola Tenuta Piroddi è un sogno cullato da tempo dall'omonima famiglia montemurlese, un progetto al quale hanno lavorato con grande passione e dedizione per tanti anni Fulvia Tissi, nota imprenditrice montemurlese del settore della termoidraulica, il marito Claudio e i figli Emanuele 37 anni e Federico 31.« Abbiamo iniziato a lavorare a questa idea cinque anni fa e abbiamo dedicato al progetto ogni momento libero. - spiega Fulvia Tissi- Tenuta Piroddi vuol essere una struttura ricettiva intima, per un turismo di nicchia che ama la natura e i prodotti di qualità del territorio, per momenti di relax immersi nella magia del nostro territorio». Tenuta Piroddi, che entrerà in funzione per gli ospiti da giovedì 20 maggio, è già pronta ( in attesa delle linee guida governative) per ospitare cerimonie ed eventi. « Abbiamo assunto già uno chef e un cameriere, oltre agli operai agricoli che si occupano della tenuta agricola- continua Fulvia Tissi- Puntiamo su una cucina di qualità e a km zero che valorizzi i prodotti del territorio per offrire ai nostri futuri clienti un'esperienza di ospitalità completa». Nel ristorante agrituristico saranno organizzati anche eventi per la promozione dei prodotti aziendali e locali. La struttura, inoltre, è dotata di cinque camere che hanno nomi di piante ed erbe tipiche del territorio e di un appartamento.

L'azienda agricola Piroddi si compone di 34 ettari di cui otto coltivati ad oliveto e tre a vigneto ed è condotta con tecniche sostenibili. I vigneti sono composti prevalentemente da Pinot Nero e Merlot, oltre altre varietà quali Sangiovese, Trebbiano e Malvasia. Le uve vengono vinificate presso la cantina aziendale, struttura dove vengono organizzate anche degustazioni ed assaggi. I vini prodotti sono tutti IGT Toscani e sono sia rossi che bianchi, inoltre l’azienda produce alcuni monovarietali come il Pinot nero che viene vinificato in purezza. Le olivete aziendali contano oltre 2 mila piante di olivo delle varietà tipiche del territorio toscano, quali frantoio, moraiolo, leccino e pendolino.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa