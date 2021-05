Zaki, cittadinanza onoraria concessa a Capraia e Limite

Ieri sera, durante la seduta del Consiglio Comunale di Capraia e Limite concessa su proposta del gruppo consiliare "Impegnarsi per Capraia e Limite" la cittadinanza onoraria a Patrik George Zaki. Un significativo e importante passo in avanti nella direzione della tutela dei diritti umani. Principio fondamentale della nostra carta Costituzionale, dell'Unione Europea e del diritto internazionale.

Durante la seduta abbiamo ricordato anche Giulio Regeni, torturato e assassinato dalle autorità egiziane. Chiesta la sospensione degli accordi di forniture militari in assenza di risposte immediate da parte del Governo Egiziano anche rispetto alla ricerca della verità per l'omicidio Regeni. Il conferimento della cittadinanza onoraria a Zaki vuole essere un segnale di vicinanza nei confronti di tutti coloro che, in molte Nazioni, vengono ingiustamente detenuti e condannati per motivi civili e politici. Sulla mozione convergenza del PD e astensione dei tre consiglieri di destra.

Claudio Ometto, capogruppo Impegnarsi per Capraia e Limite