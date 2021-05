Decine di clienti a cena al chiuso, ristorante chiuso per 5 giorni

I carabinieri di Prato hanno aumentato in questi giorni i controlli sul rispetto delle normative anticovid soprattutto negli orari coperti dal coprifuoco.

Sono decine le persone controllate e tra queste anche alcuni che non avendo saputo dare lecita contezza sui motivi della loro presenza su strada in orari non consentiti sono state sanzionate amministrativamente.

Proprio dalla segnalazione telefonica di un cliente, avvenuta dopo aver rifiutato l’invito di un ristoratore cinese di Montemurlo ad accomodarsi per cenare all’interno dei locali al chiuso del suo ristorante, è scattato uno dei controlli che consentiva ai Carabinieri della Sezione Radiomobile di accertare la presenza di decine di ospiti seduti tranquillamento a consumare la cena, ma non negli spazi aperti ove sarebbe stato consentito.

È scattata cosi la prevista sanzione e la sospensione della licenza di esercizio per giorni 5.

Analogo provvedimento è stato preso sempre ieri sera anche nei confronti di un altro ristorante, stavolta nel comune di Prato.