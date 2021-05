Consulta Centro Stazione a Pontedera, la prima assemblea pubblica

Si terrà il prossimo martedì 18 maggio la prima Assemblea Pubblica della Consulta Centro Città Stazione.

A fronte di un disagio avvertito da alcuni esercenti del quartiere, che a causa delle normative restrittive per il contenimento della pandemia da coronavirus non hanno la possibilità di svolgere la propria attività, la Consulta ha deciso di coinvolgere i cittadini della zona per una valutazione dei possibili interventi.

Le ipotesi, vagliate dai richiedenti con l’Amministrazione Comunale, riguardano modifiche temporanee alla regolamentazione di traffico e sosta in porzioni limitate di strade.

La prima proposta di modifica è quella di rendere il tratto di strada di via A. Saffi, tra gli incroci di via Rossini / via S. Pellico e di via San Faustino, a senso unico nella fascia oraria dalle 19 alle 23. Questa modifica permetterebbe ai ristoratori che si affacciano su tale tratto di via di posizionare dei tavolini per la cena.

La seconda proposta è la concessione di uno spazio per il posizionamento di alcuni tavolini a un pub in via C. Battisti al n. 13. Tale occupazione dovrà garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e si svilupperà quindi longitudinalmente per una porzione di 80 cm di larghezza e circa 10 m di lunghezza.

Il dibattito si terrà presso il Centro Pastorale Culturale Le Mantellate in Piazza Caduti Divisione Acqui Cefalonia Corfù, 19. Parteciperà al dibattito l’Assessore Mattia Belli.

È auspicata la massima partecipazione degli abitanti del quartiere, che saranno chiamati a esprimersi sulle due proposte, nello spirito di partecipazione democratica e di sussidiarietà orizzantale che anima la Consulta.

Fonte: Ufficio Stampa