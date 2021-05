Danni alle gomme delle auto e furti in appartamenti, il punto a Firenze

Il punto sulla cronaca a Firenze.

In zona Santa Croce gli pneumatici di cinque auto sono stati danneggiate ieri in via Orcagna a Firenze. Sul posto la polizia ma l'autore del gesto si era già allontanato.

Un 43enne invece è stato fermato ubriaco alla guida di un'autovettura. In piazza Poggi a Firenze è stato denunciato dalla polizia per guida in stato di ebbrezza. L'uomo, peruviano, è stato inoltre denunciato in quanto irregolare sul territorio nazionale.

Infine due furti sono stati scoperti ieri in due abitazioni di Firenze. In viale Mamiami in un appartamento sono stati portati via monili il cui valore è ancora da quantificare e circa 100 euro in contanti. Il secondo furto è avvenuto in una casa in via Ramazzini e dalla quale sono stati portati via alcuni anelli. Indagini in corso da parte della polizia.