"Dateci una piscina per i nostri ragazzi": la petizione dell'Aquateam Nuoto Cuoio

Ha quasi raggiunto le 500 sottoscrizioni virtuali la raccolta firme a sostegno di una piscina dedicata per l'associazione sportiva Aquateam Nuoto Cuoio, da tempo impegnata per far competere ragazzi con disabilità nelle discipline natatorie.

La petizione è rivolta a Eugenio Giani, presidente della Regione, agli assessori regionali al Sociale Serena Spinelli e alla Salute Simone Bezzini, alle proprietà delle piscine di Empoli e Santa Croce-Fucecchio oltre che ai sindaci del circondario e del comprensorio.

Ecco il testo della petizione lanciata:

Non abbiamo una piscina.

La nostra associazione, Aquateam Nuoto Cuoio ASD, è nata nel 2015 dalla volontà di alcuni tecnici ed istruttori che, dopo le esperienze in piscina con persone con disabilità, si sono accorti che le attività ludiche in acqua cominciavano a stare strette a molti.

La sfida è stata dare la possibilità a tutte le persone con disabilità di trovare la loro dimensione nel mondo dello sport, a qualsiasi livello. Anche partecipare a gare ufficiali di nuoto! Perché porre limiti?

Da pochi atleti, il movimento è cresciuto fino ad arrivare a oltre 50, che vivono nella zona del Cuoio e nell’Empolese-Valdelsa e che gareggiano a livello nazionale.

Purtroppo c’è tanta ignoranza e la disabilità viene vista sempre come un problema o al massimo con pietà. Non è mai stato facile, pertanto, trovare impianti disponibili ad accoglierci, a maggior ragione ora in un periodo di pandemia.

Ad oggi TUTTE le piscine della nostra zona, gestite da Aquatempra, società partecipata da Amministrazioni locali, sono e continua ad essere chiuse. Perché? Visto che altri impianti hanno continuato ad operare in sicurezza anche nel periodo del lockdown?

Da mesi ci alleniamo a Monsummano Terme, un impianto molto lontano per i nostri atleti e per le loro famiglia, tanto che siamo rimasti in pochissimi.

Fino a quando riusciremo a resistere? Ormai è la nostra stessa esistenza come associazione che è messa a rischio. Cosa faranno i nostri ragazzi?

Chiediamo alle istituzioni la disponibilità di una piscina vicina (Empoli o Fucecchio), che permetta ai nostri atleti di allenarsi con continuità e serenità, nel presente e nel futuro.

Non esistono atleti di serie A e di serie B, aiutateci a crescere e a sognare!

Qui il link alla petizione