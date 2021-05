Apre a Fucecchio l'hub vaccini da mille dosi giornaliere

Inaugurato questa mattina a mezzogiorno l'hub vaccinale di Fucecchio, al palazzetto dello Sport, già in funzione in giornata e pronto a una capacità di 1.090 somministrazioni, al pari del centro di Empoli in via Giuntini.

All'inaugurazione era presente il presidente Eugenio Giani, dopo aver visitato l'hub di Dicomano e Pistoia. Presente il sindaco Alessio Spinelli a fare gli onori di casa, oltre ai colleghi sindaci e assessori del comprensorio per San Miniato, Montopoli, Santa Croce e del resto dell'area Empolese. Tra questi anche Giulia Deidda, di nuovo alle prese con eventi pubblici in veste pre-maman.

L'area di riferimento dell'Hub vaccini Fucecchio è quella del comprensorio del cuoio, propaggine a ovest dell'area della Sds Empolese Valdarno Valdelsa.

"Ho visto la razionalità nel rapporto tra personale sanitario e organizzazioni del volontariato - spiega Eugenio Giani -, in tutti gli hub lo spirito di comunità della Toscana del volontariato professionale può far arrivare la risposta necessaria. Quella dei 35mila vaccini al giorno, oggi siamo a 30mila al giorno, l'obiettivo è essere tranquilli per il mese di settembre per arrivare all'immunità di gregge. Con l'accordo con medici di base e farmacisti arriveremo comodamente a questi obiettivi. Oggi siamo a 500 contagi, 3.500 nella settimana, è in costante abbassamento da 6 settimane. Calano i ricoveri e le terapie intensive".

"Stiamo procedendo con le età per dare a tutti l'opportunità di sentire psicologicamente che c'è la data per il vaccino. Più che aprire le vaccinazioni apriamo le prenotazioni. Già da domani sarà per i 48-49 per coppie di due anni per arrivarea sabato ai 40enni. Ora si tratta di scendere con le età. Una persona di quarant'anni deve essere immunizzato per evitare occasioni di contagio".

Hub vaccini Fucecchio, le foto