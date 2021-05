Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Ponsacco sono intervenuti a Ponsacco, in via Valdera, per un incidente stradale che ha visto coinvolte due autovetture.

Due persone sono state estratte e affidate alle cure del 118. Dal momento che una delle due autovetture perdeva carburante, è stato necessario irrorare con l'acqua di una manichetta.