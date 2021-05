Pubbliche Assistenze per l'hub vaccinale a Fucecchio

Continua dunque l’impegno delle organizzazioni di volontariato nella lotta al Covid-19. Tra le Associazioni impegnate nella campagna vaccinale anche Anpas prosegue nel fornire il proprio contributo, in prima linea, con le Pubbliche Assistenze del territorio, che hanno partecipato all’inaugurazione dell’hub.

Nella famiglia Anpas hanno preso parte tutti i presidenti di zona: Dimitri Bettini presidente regionale Anpas, Mariano Falcini coordinatore di zona Empolese Valdarno Valdelsa e presidente a Montespertoli, Eleonora Gallerini Empoli e Castelfiorentino, Dino Cei Montelupo Fiorentino, Stefano Giuntini Capraia e Limite, Luigi Checchi Fucecchio, Edoardo Ceccarelli Montopoli in Val d’Arno, Marco Remorini Santa Croce sull’Arno, Andrea Galligani Orentano e il Soccorso Sicuranza di Castelfranco di Sotto.

Il lavoro delle Pubbliche Assistenze, in questa fase di contrasto al coronavirus, è “quello di contribuire in maniera determinante alle vaccinazioni di comunità”, dice il presidente regionale Anpas Bettini.

"In questo impianto come in altri il ruolo è quello della gestione amministrativa, dell’accesso in sicurezza e di fornire il contributo anche con i nostri operatori sanitari che garantiscono la linea di vaccinazione. Siamo tutti impegnati affinché la vaccinazione in compatibilità con le dosi sia la più capillare in Toscana", conclude Bettini, ringraziando i volontari e le associazioni per il "contributo encomiabile".

Si tratta come proseguono le Pubbliche Assistenze, di un "ulteriore servizio inserito nel contrasto al Covid-19 mentre tutte le emergenze, sociali e nel tessuto socio economico, non si sono mai fermate". Donne e uomini di Anpas saranno presenti ogni giorno a Fucecchio, così come nell’hub di Certaldo e in quello di Empoli, inaugurato il 26 aprile scorso.

"Dopo più di un anno di impegno, compresa l’attività dei tamponi drive through – gestiti da Anpas sul territorio a Fucecchio, Empoli e Castelfiorentino – il volontariato è sempre al servizio dei cittadini" rimarca il coordinatore di zona Falcini.

L’obiettivo della Toscana, come sottolineato ancora dal presidente della Regione Giani, è quello di arrivare a 35mila vaccini al giorno, un numero che consentirà "per il mese di settembre di creare l’immunità di gregge".

Ad oggi la capacità vaccinale regionale è di circa 30mila dosi al giorno mentre la curva del contagio si trova in uno stato di costante abbassamento, da circa sei settimane, come ha continuato il presidente della Regione. “La battaglia contro il Covid-19 trova sempre più questo muro, che può diventare fortezza invalicabile proprio attraverso le vaccinazioni".

