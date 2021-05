Timenet raggiunge l'impossibile contro Torino ai play off

Nella partita dell’impossibile le ragazze della Timenet hanno dato spettacolo ieri pomeriggio al PalAramini di Empoli imponendosi con uno schiacciante 3-0 sulla blasonata Lilliput Pallavolo Torino. Il match, come riconosciuto nel pre partita dal coach giallonero Paolo Collavini, sulla carta non vedeva favorite le padrone di casa che nel primo scontro diretto dei playoff si sono trovate ad affrontare una delle teste di serie del Campionato 2020/2021. Tuttavia, sin dal primo set la Timenet Empoli Pallavolo ha mostrato una grande fisicità e soprattutto un’incredibile concentrazione che, anche nel rischioso secondo parziale, le ha permesso di prevalere nel braccio di ferro e coronare poi il successo in un travolgente terzo set.

“Siamo felicissime, non ci aspettavamo una partita così – dichiara ancora quasi incredula per la vittoria il libero della Timenet, Lucrezia Formenti – perché pensavamo che una testa di serie come Torino spingesse dall’inizio alla fine. In ogni caso ci credevamo e ci aspettavamo di potercela fare. Secondo me infatti la pallavolo è ordine e se ciascuna di noi fa il suo, in modo composto, possiamo fare grandi cose. Non a caso il nostro saluto è ‘spin-go’ perché sappiamo di dover spingere e in questo match lo abbiamo fatto dall’inizio, siamo state brave tutte. Dobbiamo affrontare la trasferta di sabato prossimo come abbiamo fatto per questa partita in casa. E’ stato un Campionato difficile per tutti anche a causa del Covid ma adesso inizia il bello e partiamo da questo 3-0 per vincere ancora e non concedere neanche il golden set ”.

All’inizio del primo set sono le torinesi a prendersi il vantaggio benché inseguite a distanza ravvicinata dalle padrone di casa che non tardano ad afferrare il pareggio a quota 6 punti e poi ad invertire le sorti. Il gioco in questa fase si caratterizza per una serie di errori da ambo del parti che danno la dimensione della tensione particolare dei playoff rispetto alle consuete partite. Tuttavia le giallonere riescono a mantenere quella manciata di punti di distacco nel proseguo della partita fino al 17-14 su cui il coach piemontese Barbara Medici chiede il primo time-out. Dopo il break le giallonere si fanno però sempre più aggressive guadagnando un bel 22-18 da cui poi riescono a chiudere il set 25-21.

Avvio del secondo set piuttosto in equilibrio ma la Timenet appare più determinata, tanto da sorpassare la Lilliput e mantenere le distanze portandosi prima sull’8-5 e poi sul 13-9. E’ questo il punto di possibile svolta del match in cui le torinesi reagiscono e ristabiliscono la parità a quota 13 punti. Alcuni errori al

servizio da un lato del campo e il contrattacco giallonero dall’altro fanno sì che le piemontesi mollino gradualmente la presa a vantaggio delle empolesi che arrivano a metà del set con un 18-15. Sull’insidioso 20-16 coach Medici è costretta a chiamare il time-out dopodiché Lilliput prova a rialzare la testa, approfittando anche di qualche concessione di troppo dalla metà campo avversaria, fino a soffiare sul collo della Timenet a quota 22-21 e spingere stavolta coach Collavini a fermare il gioco. La carica infusa dal tecnico giallonero ha effetto sulle sue ragazze che con un balzo finale si portano prima sul 23-21 e poi, superando l’impasse post time out avversario, si aggiudicano una nuova vittoria per 25-22.

Partenza del terzo set a tutta potenza per le padrone di casa che mettono a segno con convinzione un attacco dietro l’altro creando lo scompiglio nella squadra torinese, tanto che coach Medici chiede precipitosamente il break sul 4-0. L’andamento non cambia e vede successivamente una Lilliput sostanzialmente incapace di fronteggiare il tiro di fuoco avversario, soggiacendo prima fino al 9-2 e poi persino al 12-3. Le giallonere non solo riescono a contenere con un insormontabile muro gli attacchi piemontesi, ma anche a sfruttare i frequenti errori nella metà campo opposta per mantenere le distanze molto ampie sino al raddoppio 16-8. L’ultimo slancio delle torinesi è sul combattuto scambio successivo che però si conclude a favore della Timenet che, senza demordere, afferra l’importante 23-12 da cui poi chiude agevolmente set e partita 25-13.

“Diciamo che noi non abbiamo proprio giocato – è il commento lapidario e sincero del capitano della Lilliput Torino, Silvia Bazzarone – non siamo la squadra che è scesa in campo ad Empoli. C’è un po’ di rimpianto per la performance perché potevamo fare meglio, soprattutto nei primi due set dove con qualche errore nostro in meno forse le cose sarebbero andate diversamente. Sapevamo che la Timenet al 100% della forma fisica poteva essere una squadra non da quarto posto, ma forse anche da primo e oggi l’ha dimostrato. Giocheremo il prossimo scontro diretto in casa sapendo che dovremo vincere quattro set e non sarà facile però lo affronteremo con la voglia di riscattarci, dimostrando che ci siamo meritate il primo posto nel nostro girone e con la stessa convinzione mentale che loro hanno avuto questa sera ”.

La Timenet affronterà dunque di nuovo la Lilliput Pallavolo Torino nel decisivo scontro diretto in terra piemontese sabato 22 maggio alle ore 16.00. Secondo quanto previsto dal regolamento della FIPAV la Timenet, con i tre punti guadagnati all’andata, passerebbe il turno anche se perdesse 3-2 perché in quel caso nel conteggio finale prenderebbe il punto del 4-2. Per arrivare a disputare il golden set decisivo, la Lilliput dovrebbe vincere 3-0 o 3-1.

TABELLINO

PARZIALI : 25-21;25-22;25-13.

ARBITRI: Dalila Viterbo (Livorno) e Luca Giannini (Grosseto)

TIMENET EMPOLI: Tangini 9, Baggi 9, Ascensao R. 12, Giometti 9, Ascensao M. 7, Formenti (L), Mennecozzi (P) 2, Barbiero 4 (n.e.), Meini (P) (n.e.), Marocchini (n.e), Mangone (L) (n.e.), Mezzedimi (n.e.).

LILLIPUT PALLAVOLO TORINO: Bazzarone, Andreotti 7, Bruno 6, Mirabelli 3, Girardi, Re M. 3, Ghirotto (L), Brussino 7, Re V. 6, Birbiglia (n.e.), Brunfranco (n.e.), Morello (L) (n.e.), Aiello (n.e.), Fustini (n.e.).

FORMAZIONI:

STARTING SIX TIMENET EMPOLI: Tangini (capitano), Ascensao M., Baggi, Giometti, Mennecozzi, Ascensao R., Formenti (L).

STARTING SIX LILLIPUT PALLAVOLO TORINO: Bazzarone (capitano), Andreotti, Bruno, Brussino, Re V., Mirabelli, Ghirotto (L)

Fonte: Timenet Empoli Pallavolo