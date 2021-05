Abc Castelfiorentino, i calendari dei campionati Under 13 e 14

Tutto pronto per il via ai campionati Under 13 e Under 14 a cui l'Abc Castelfiorentino si presenterà con tre squadre, di cui una Under 14 e due Under 13 (gruppo 2008 e gruppo 2009/2010). La formula di entrambi i campionati prevede cinque gare di sola andata al termine delle quali non ci saranno ulteriori fasi.

Ecco i calendari

UNDER 14

CUS FIRENZE - ABC sab 22/05 ore 18.30

ABC - FOLGORE FUCECCHIO sab 19/06 ore 18.30

SANTO STEFANO - ABC sab 5/06 ore 16.00

ABC - LAURENZIANA dom 13/06 ore 11.30

PINO FIRENZE - ABC ven 18/06 ore 18.00

UNDER 13 - 2008

ABC - ETRUSCA SAN MINIATO dom 23/05 ore 17.30

FOLGORE FUCECCHIO - ABC gio 10/06 ore 19.00

OLIMPIA LEGNAIA - ABC lun 7/06 ore 18.30

ABC - PINO FIRENZE sab 18/06 ore 18.15

SANCAT C - ABC sab 19/06 ore 15.00

UNDER 13 - 2009/2010

CUS FIRENZE - ABC sab 22/05 ore 16.00

ABC - LAURENZIANA sab 29/05 ore 16.30

SANCAT B - ABC dom 6/06 ore 15.30

ABC - BALONCESTO dom 13/06 ore 9.30

SANTO STEFANO - ABC sab 19/06 ore 18.30

