Anche a Empoli si celebra la Giornata Internazionale dei Musei

La Giornata Internazionale dei Musei (International Museum Day 2021) è promossa ogni anno da ICOM (international counsil of museums) domani, martedì 18 maggio.

L'edizione di quest'anno ruota attorno al tema Il futuro dei Musei: rigenerarsi e reinventarsi, ovvero su come ripensare i Musei del futuro per affrontare le sfide del presente. Come ogni altra Istituzione, i musei hanno dovuto affrontare i nuovi scenari e le nuove sfide proposti dalla pandemia da Covid-19 e il settore culturale è stato tra i più colpiti, comportando ripercussioni economiche, sociali e psicologiche a breve e lungo termine. Ma questa crisi è anche servita quale catalizzatore per promuovere innovazioni fondamentali già in atto, in modo particolare la maggiore attenzione alla digitalizzazione e la creazione di nuove forme di esperienze e di divulgazione culturale.

«Nel nostro contesto cittadino, la battuta d'arresto obbligata dovuta alla pandemia ci ha consentito di pianificare una nuova identità per sei musei empolesi e di tradurla in un sito unitario ricco di informazioni e di spunti per cittadini e turisti - dichiara l'assessore alla cultura e al turismo, Giulia Terreni - al'interno del sito sono inoltre presenti delle Digital Experiences in grado, se non di sostituire la visita in loco, quantomeno di proporre esperienze virtuali di alto livello. Non solo, i mesi di fermo ci hanno consentito di lavorare a pieno ritmo alla digitalizzazione del catalogo delle opere del Museo della Collegiata di Sant'Andrea, realizzando così un vero e proprio strumento di ricerca e di studio disponibile online».

In occasione della Giornata Internazionale dei Musei, domani, martedì 18 maggio, dalle 10.00 alle 19.00, il Museo della Collegiata di Sant'Andrea e il MuVE-Museo del Vetro di Empoli, saranno aperti con ingresso gratuito. Ricordiamo che al MuVE è inoltre possibile visitare l'esposizione temporanea "Rinascita".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa