Tragedia nel Livornese. Un uomo è morto questo pomeriggio in un incidente stradale accaduto nel primo pomeriggio in via Aurelia a Donoratico. Secondo una prima ricostruzione la vittima era a bordo di un'auto sportiva che sarebbe finita contro un albero e poi si sarebbe ribaltata. I rilievi sono in carico alla polizia municipale. Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118, una medicalizzata di Cecina, una di Donoratico e una di Castagneto. Presenti i vigili del fuoco.

La vittima è purtroppo un noto personaggio delle corse dei cavalli. Aveva infatti 44 anni il fantino Andrea Mari, detto Brio, conosciuto nelle piazze dei Palii più rinomati.

Chi era Andrea Mari detto Brio, noto fantino

Andrea Mari detto Brio (foto da Wikipedia)

Fucecchio lo ricorda fin dal 2001, anno del suo primo palio con Querciola, contrada con la quale ha disputato 7 carriere, arrivando fino al secondo posto nel 2002.

Al di fuori della Buca d'Andrea ha vinto un Palio di Legnano nel 2016 in sella a Totò con la contrada San Martino e un Palio di Asti con il Rione Santa Caterina, in sella a 958.

Ma è a Siena che Mari è stato grande vincitore, con 6 palii aggiudicati su 32 corse disputate. L'ultima vittoria nel 2018, con la Contrada del Drago. L'ultimo Palio è stato nel 2019 con la Contrada del Bruco.