Apre al pubblico l'area di servizio Engo sulla SRT 429

Nasce sulla SRT 429 in località Brusciana (Empoli) il primo distributore della strada più trafficata dell'Empolese Valdelsa: si tratta di Engo. Sabato 15 maggio, è avvenuto il taglio del nastro ufficiale con un evento presso il punto di ristoro che si trova all'interno della nuova area di sosta.

Un'area di rifornimento carburanti che sarà completamente green, non solo per l'area verde disponibile ma anche per l'obiettivo di sostenibilità di Engo.

Engo è il nuovo progetto della Stoc Energy srl: a disposizione benzina e gasolio, metano e gpl, colonnine per le ricarica elettrica e un distributore dedicato per mezzi pesanti. Inoltre è presente una zona dedicata ai camper con tanto di wi-fi, oltre al bar-ristorante-tabacchi dove poter mangiare, bere e fare una pausa in relax.

Sono stati piantati 90 alberi nell'area verde dietro alla stazione di servizio, che sarà adibita ad area pic-nic con giochi per bambini. Un altro accorgimento 'green' è la presenza di pannelli solari che produrranno 50 kW a disposizione di tutta l'area.

"È una giornata emozionante. Il lavoro si è protratto per diversi mesi ma è arrivato un risultato importante. Per chi percorre questa arteria della Valdelsa è fondamentale poter contare su un'area di servizio efficiente. Copriamo tutte le necessità con tutti i prodotti. Vendiamo carburante ma non consumiamo combustibile" sono le parole di Lorenzo Lombardi di Engo.