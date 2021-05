Buoni spesa a Borgo San Lorenzo, stanziati altri 33mila euro

Continuare a sostenere le famiglie in questo momento difficile. Questo lo scopo della Giunta di Borgo San Lorenzo che ha deliberato uno stanziamento di oltre 33mila Euro per il fondo dedicato ai buoni spesa da destinare alle famiglie in difficoltà.

Il progetto, che ha già visto erogare oltre 66mila Euro in buoni spesa, continuerà ad avvalersi della preziosa collaborazione delle associazioni di volontariato già impegnate nella distribuzione di pacchi alimentari ai bisognosi, Misericordia, Punto Famiglia, Progetto Accoglienza e Caritas, che provvederanno a consegnare i buoni spesa sulla base di elenchi di persone in difficoltà già in loro possesso e di nominativi che saranno segnalati dal Servizio Sociale Professionale della Società della Salute.

“Vogliamo ringraziare le Associazioni di volontariato che ci aiutano e ci supportano nel sostegno alle famiglie in difficoltà – afferma l’Assessora ai Servizi alla Persona di Borgo San Lorenzo Carlotta Tai - e ringraziare anche i nostri servizi sociali. Tutti insieme, grazie alla rete che abbiamo creato, siamo capaci di portare aiuto concreto nelle case dei nostri cittadini”.

Fonte: Comune di Borgo San Lorenzo - Ufficio stampa